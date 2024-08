Marrocos derrota os Estados Unidos e avança para as semifnais das Olimpíadas (Foto: Thaier Al-Sudani / REUTERS)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 12:04 • Paris (FRA)



Marrocos venceu os Estados Unidos por 4 a 0 no Parc des Princes, em Paris (FRA), em jogo válido pelas quartas de final do Futebol Masculino das Olimpíadas 2024. Os gols da partida foram marcados pela atacante Rahimi, aos 28 minutos do primeiro tempo. Os outros saíram na segunda etapa, com Akhomach, aos 17 minutos, Hakimi, aos 25 minutos, e Maouhoub aos 45 minutos.

Com o resultado, a Seleção marroquina se classificou para as semifinais e segue em busca do ouro olímpico. A Seleção americana está eliminada e não tem mais chance de medalhas no futebol masculino.

(Foto: Thaier Al-Sudani / REUTERS)

✅ FICHA TÉCNICA

Marrocos (4) x Estados Unidos (0)

Quartas de final - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 2 de agosto de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

⚽ Gols: 28' Rahimi, 63' Akhomach, 70' Hakimi, 90' Maouhoub.

⚽ ESCALAÇÕES:

Marrocos: Mohamedi; Hakimi, Boukamir, El Azzouzi e El Ouahdi; Targhalline, El Khannouss e Richardson; Akhomach, Rahimi e Ezzalzouli.

Estados Unidos: Schulte; Tolkin, Zimmerman, Robinson e Harriel; McGlynn, Tressmann e Mihajlovic; Paredes, Yow e Aaronson.