‘Cachorrão’ e Mafê nas finais: conheça os nadadores brasileiros que já ganharam medalha nas Olimpíadas

O Brasil tem tradição nas águas olímpicas. Nas últimas quatro edições dos Jogos, teve bandeira brasileira em algum pódio. Do Ouro de César Cielo em Beijing 2008 ao Ouro de Ana Marcela Cunha na Maratona Aquática em Tóquio 2020. Mas a tradição brasileira nas piscinas e águas abertas começou em Helsinque 1952 com o filho de imigrantes japoneses Tetsuo Okamoto. De Helsinque até Tóquio foram 17 medalhas.

Hoje tem Guilherme Costa, o Cachorrão, disputando a final dos 400 metros livre masculino. E Maria Fernanda - Mafê - Costa na mesma prova do feminino. Curiosamente, o Brasil nunca ganhou medalhas nos 400m livre. Faturou uma prata com Ricardo Prado em Los Angeles 1984 nos 400 Medley (quatro estilos) e repetiu a dose com Thiago Pereira na mesma prova em Londres 2012. Cachorrão fez o segundo melhor tempo, tem a vantagem de entrar na piscina na disputada raia 5. Já Mafê pegou a sétima vaga, com 4:03:47 e ainda terá que enfrentar as multicampeãs Katie Ledecky (EUA), Ariarne Titmus (Austrália) e Summer McIntosh (Canadá). Parada difícil. Mas ela já está na história: desde os Jogos de 1948, com Piedade Coutinho, nenhuma brasileira conseguia chegar nas finais dessa prova.

Os nadadores brasileiros com medalhas olímpicas

Tetsuo Okamoto (bronze nos 1500m livre - Helsinque 1952)

Manoel dos Santos (bronze nos 100m livre - Roma 1960)

Ciro Delgado, Djan Madruga, Marcus Mattioli e Jorge Fernandes (bronze no revezamento 4x200m livre - Moscou 1980)

Ricardo Prado (prata nos 400m medley - Los Angeles 1984)

Gustavo Borges (prata nos 100m livre - Barcelona 1992, prata nos 200m livre - Atlanta 1996, bronze nos 100m livre - Atlanta 1996 e bronze no revezamento 4x100 - Sydney 2000)

Fernando Scherer (bronze nos 50m livre - Atlanta 1996 e bronze no revezamento 4x100 - Sydney 2000)

Edvaldo Valério (bronze no revezamento 4x100 - Sydney 2000)

Carlos Jayme (bronze no revezamento 4x100m livre - Sydney 200)

César Cielo Filho (ouro nos 50m livre - Beijing 2008, bronze nos 100m livre - Beijing 2008 e bronze nos 50m livre - Londres 2012)

Thiago Pereira (prata nos 400m medley - Londres 2012)

Poliana Okimoto (bronze na maratona aquática - Rio 2016)

Ana Marcela Cunha (ouro na maratona aquática - Tóquio 2020)

Bruno Fratus (bronze nos 50m livre - Tóquio 2020)

Fernando Scheffer (bronze nos 200m livre - Tóquio 2020)