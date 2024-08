Sheilla critica falta de apoio à Seleção de vôlei após eliminação nas Olimpíadas: ‘Ódio sem explicação’

Jogadoras do Brasil após eliminação para os Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 13:16 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira de vôlei feminino perdeu para os Estados Unidos por 3 sets a 2 na semifinal nas Olimpíadas de Paris, realizada na última quinta-feira (8). Com o resultado, a equipe do técnico Zé Roberto perdeu a chance de disputar a sonhada medalha de ouro. Após a derrota, a bicampeã olimpíca Sheilla Castro se manifestou contra as críticas pesadas às atletas eliminadas.

Através de uma publicação nas redes sociais, a ex-jogadora de vôlei desabafou sobre a eliminação. Para Sheilla, faltou acolhimento às atletas após o resultado ruim.

- Se vocês que estão atacando as nossas atletas, os nossos atletas, tivessem noção da dor que está os consumindo, vocês não fariam isso. Vocês iriam querer protegê-los de tamanha dor. Seriam um pouquinho mais empáticos ou pelo menos um pouquinho menos maldosos - diz parte do texto da bicampeã olímpica, antes de completar:

- Hoje foi nossa seleção feminina, outro dia foi a masculina. São duas semanas de Olimpíada, e duas semanas que os atletas recebem muito amor quando estão ganhando, mas no pior momento deles, na hora que mais precisam, recebem um ódio que não tem explicação. Por favor, só pare - concluiu.

Desabafo da bicampeã olímpica no vôlei feminino Sheilla Castro (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira chegou para as Olimpíadas de Paris como uma das favoritas a conquistar a medalha de ouro do vôlei feminino. Contudo, o favoritismo não se comprovou em quadra. Com a queda na semifinal para os Estados Unidos, o Brasil volta às quadras neste sábado (10), às 12h15 (de Brasília), para disputar a medalha de bronze.