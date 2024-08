Brasil conta com grandes feitos na história do basquete para encarar Estados Unidos nas Olimpíadas

Oscar Schmidt em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 04/08/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil terá uma das missões mais difíceis dos Jogos Olímpicos de Paris: encarar os Estados Unidos nas quartas de final do basquete masculino. Apesar da clara disparidade técnica entre as duas equipes, a história da Seleção Brasileira na modalidade não pode ser desprezada, e seus grandes feitos precisam ser valorizados.

Obviamente, o Brasil não tem as mesmas conquistas e prestígio do time norte-americano, e o objetivo não é comparar as duas seleções. No entanto, em importantes quesitos e estatísticas do basquete na história olímpica, o Dream Team é o único que fica à frente dos brasileiros. O Lance! traz números e grandes feitos da Seleção Brasileira na modalidade antes do confronto com os EUA.

Números e feitos do Brasil no basquete das Olimpíadas

O Brasil é dono de três medalhas de bronze na história do basquete masculino nos Jogos Olímpicos. A Seleção ficou com a terceira colocação em 1948, 1960 e 1964 na modalidade. Se somarmos as conquistas do feminino, temos mais um bronze (Sydney 2000) e uma prata (Atlanta 1996).

Além disso, os números comprovam a tradição brasileira em Olimpíadas. Por exemplo, o Brasil é o segundo com mais vitórias (65), partidas (111) e participações (16) no basquete masculino na história dos Jogos, atrás apenas dos Estados Unidos em todos os quesitos. Confira os Top 5 abaixo.

Mais vitórias no basquete masculino em Olimpíadas:

1º EUA - 146 vitórias

2º Brasil - 66

3º União Soviética - 61

4º Austrália - 58

5º Itália - 56

Mais partidas no basquete masculino em Olimpíadas:

1º EUA - 152 partidas

2º Brasil - 114

2º Austrália - 114

4º Espanha- 102

5º Itália - 95

Mais participações no basquete masculino em Olimpíadas:

1º EUA - 20 participações

2º Brasil - 16

2º Austrália - 16

4º Espanha - 14

5º Itália -13

Seleção que representa o Brasil nas Olimpíadas de Paris e irá encarar os Estados Unidos no basquete masculino (Foto: Divulgação / FIBA)

Oscar Schmidt: a lenda do Brasil no basquete

É impossível falar da história da Seleção Brasileira de basquete sem lembrar de Oscar Schmidt. Lenda do esporte, o "Mão Santa" é o maior cestinha dos Jogos Olímpicos em todos os tempos, com 1.093 pontos somados. Além disso, é dono da maior pontuação em uma partida de Olimpíadas, com os 55 marcados diante da Eslovênia, em Seul 1988.

Contudo, um dos grandes feitos de Oscar e companhia aconteceu nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos. O Brasil encarou os donos da casa na decisão do basquete masculino e chocou o mundo ao se sagrar campeão, com 46 pontos do Mão Santa na final. Até hoje, esta é considerada a maior conquista brasileira na modalidade.

Quando Brasil e EUA se enfrentam nas Olimpíadas?

A Seleção Brasileira irá encarar o Dream Team na próxima terça-feira (6), na Arena Pierre-Mauroy, às 16h30 (horário oficial de Brasília), em Lille, na França. O duelo é válido pelas quartas de final do basquete masculino nas Olimpíadas.