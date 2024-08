Após derrota no vôlei, equipe do Lance! debateu questão psicológica da Seleção; assista

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 15:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a derrota do Brasil para os Estados Unidos na semifinal do vôlei feminino das Olimpíadas de Paris, a equipe do Lance! debateu a questão psicológica da equipe brasileira durante live. A Seleção fez grande campanha na fase de grupos, passou facilmente das quartas de final, mas não conseguiu superar as americanas. Assista ao corte no vídeo acima.