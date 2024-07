Simone Biles disputará cinco finais nas Olimpíadas de Paris (Foto: Loic VENANCE / AFP)







28/07/2024

Apesar de ser declaradamente o aparelho favorito de Rebeca Andrade, a final individual nas barras assimétricas não veio para a ginasta brasileira. Mas não foi só a Rebeca que ficou de fora, a norte-americana Simone Biles também não conseguiu conquistar a vaga para a final.

Simone Biles que se apresentou mais cedo, pontuou 14.433 e Rebeca fez 14.400 na quinta rotação. Ambas as notas não foram suficientes.

Apesar de ter ficado fora da final das barras, Rebeca foi o grande destaque do Brasil. Pela equipe brasileira, além do salto espetacular que valeu 14.900, Rebeca obteve a maior pontuação entre suas companheiras nos quatro aparelhos.

A paulista irá disputar quatro finais individuais: salto, trave, solo e o individual geral e a final por quipes, com o Brasil. O mesmo acontecerá com Simone que será a rival de Andrade no salto, na trave e no solo e competirá com a equipe estadunidense.

A final individual das barras assimétricas acontecerá no dia 04 de agosto às 10h40, horário de brasília. Não haverá nenhuma atleta representando o Brasil.