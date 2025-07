O armador Malik Beasley do Detroit Pistons, vive uma das fases mais turbulentas que um jogador da NBA poderia imaginar. O jogador enfrenta o risco de falência e banimento definitivo da liga. Beasley está com dívidas que ultrapassam US$ 8 milhões, cercado de processos e bloqueios judiciais.

Malik Beasley terminou a temporada 2024/25 como um dos principais arremessadores da NBA, com 347 bolas de três convertidas e grande destaque pela equipe do Detroit Pistons. Estava tudo encaminhado para Beasley assinar um contrato milionário de US$42 milhões com a equipe de Detroit. Mas, em questão de semanas, a carreira do jogador virou de cabeça para baixo.

Malik Beasley durante partida contra o Boston Celtics (Foto: Reprodução)

Dívidas acumuladas e processos em série

• US$ 5,8 milhões a uma empresa que emprestou dinheiro com base em seus contratos futuros.

• US$ 2,25 milhões cobrados pela agência Hazan Sports Management por quebra de contrato e não devolução de um adiantamento de US$ 650 mil.

• US$ 34 mil a um dentista e US$ 26,8 mil a uma barbearia

Além das dívidas, o armador está sendo processado por uma agência de marketing por quebra de contrato.

Contrato com o Detroit Pistons foi cancelado

O contrato de três anos e US$ 42 milhões com o Detroit Pistons, que estava quase fechado, foi suspenso. A franquia recuou após a divulgação das denúncias e já fechou com Duncan Robinson, ex Miami Heat.

Malik Beasley e Cade Cunningham em partida contra o Miami Heat (Foto: Reprodução)

Números de Beasley na NBA

523 jogos na temporada regular

43 jogos de playoffs

12.000 minutos pelo time

6002 pontos

1415 rebotes

696 assistências

1284 cestas de três convertidas

