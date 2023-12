- Se você avaliar, tem uma análise no futebol que achar que defender é (responsabilidade) dos quatro defensores, do goleiro e talvez dos volantes. As performances individuais do Fábio, Marcelo, Felipe Melo, Nino, Samuel e André nos salvaram muito. Não sofremos defensivamente por conta deles. Quase todas as chances de gols do Al Ahly foram de contra-ataque ou de erros de passe na primeira fase de construção quando a defesa estrava mais aberta. A pergunta do estilo de jogo, a gente vai tentar seguir de acordo com nossas características. Nossa essência é se defender bem e dar poucas chances ao adversário. Nós erramos na execução e é nisso que temos que melhorar para não tomar os gols que poderíamos ter tomado contra o Al Ahly, porque é um time que tem uma qualidade muito grande, um estilo que se assemelha, mas a maneira de construção é diferente, assim como o orçamento dos dois times.