O Palmeiras deixou a desejar no Mundial de Clubes de 2020. Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão não conseguiu se impor e foi derrotado pelo Tigres, do México. Na disputa de terceiro lugar, o Alviverde não saiu do 0 a 0 com o Al Ahly. O jogo foi decidido nos pênaltis, e Rony, Luiz Adriano e Felipe Melo desperdiçaram suas cobranças e selaram a pior campanha de um time brasileiro na história do Mundial.