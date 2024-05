Zverev sofre queda (Foto: Internazionali di Italia)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 18:38 • Roma (Itália)

Campeão do Masters 1000 de Roma na edição 2017, o alemão Alexander Zverev, quinto da ATP, está de volta à semifinal do torneio, após superar o susto de uma queda em quadra e bater o norte-americano Taylor Fritz, 13º.

Zverev sofreu uma queda logo no início da partida, viu o punho abrir uma ferida e precisou ser atendido para seguir em quadra. Com a bola quicando, Zverev precisou de 1h27 para fechar o placar em 6/4 e 6/3 tendo disparado seis aces a um do americano, que cometeu 10 duplas-faltas quatro e disparou 11 bolas vencedoras a 20 do alemão.

Alexander Zverev sofreu a queda nos primeiros games da partida, jogou alguns pontos claramente com dor no punho, mas conseguiu a quebra no 3º game, abriu 3/1 no placar e encurtou o máximo que pode as trocas de bola para seguir adiante no placar.

Fritz simplesmente não conseguiu impor pressão no saque do alemão, que com o caminhar do jogo foi trabalhando cada vez mais solto, apesar do problema inicial na partida. Assim, Zverev passou a sacar acima de 200 km/h e pressionar ainda mais o americano nas devoluções, vencendo os últimos quatro games do jogo com quebras nos 7º e 8º games.

Após a partida, Zverev contou que jogou o tempo todo com dores no punho e que amanhã realizará exames na região para entender a gravidade da lesão.

A última vez que o alemão disputou a semifinal em Roma foi em 2022 e foi eliminado pelo grego Stefanos Tsitsipas. Em busca de mais uma final, Zverev encara o embalado chileno Alejandro Tabilo, que venceu o chinês Zhizhen Zhang. Zverev e Tabilo nunca se enfrentaram no circuito profissional.