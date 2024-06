Zverev sai das cordas, vira jogo perdido e vai às oitavas em Roland Garros

Zverev celebra vitória em Roland Garros (Foto: Bertrand GUAY / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 01/06/2024 - 15:14 • Paris (FRA)

Com uma improvável virada, o alemão Alexander Zverev, quarto do mundo, sobreviveu em Roland Garros, neste sábado (1), e se classificou para as oitavas de final do Grand Slam jogado sobre o piso de saibro.

O alemão entrou desligado na partida, reagiu, depois esteve à beira da derrota, mas virou para vencer por parciais de 3/6, 6/4, 6/2, 4/6 e 7/6 (10/3), após 4h13min de duração, na lotada e elétrica quadra Philippe Chatrier.

O campeão do Masters 1000 de Roma, na Itália, vinha embalado de bons resultados e duas boas primeiras rodadas no Aberto da França, mas começou muito desligado sua partida, talvez impactado pela acusação de que teria tentado estrangular a mãe da sua filha, que enfrenta em seu país.

Ele cometeu 12 erros não-forçados e foi presa fácil no primeiro set. Ele conseguiu apertar o saque do rival no final, mas sem sucesso. No segundo e terceiro, minimizou os erros e jogou perto do seu melhor tênis. Mas o holandês pressionou para vencer o quarto e empolgou a torcida para abrir 4 a 1. com duas quebras no quinto. Zverev não se deu por vencido, devolveu as duas e virou para 5 a 4. O duelo ficou dramático, os dois confirmaram e levaram ao tie-break decisivo. Sascha abriu 5 a 2 e subiu o nível aplicando belas passadas e pontos para fechar por 10 a 3 no segundo match-point.

Sascha tem duas semifinais seguidas no Aberto da França e busca vaga nas quartas de final contra o dinamarquês Holger Rune, 13º favorito, ou o eslovaco Josef Kovalik.