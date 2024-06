Zverev lamenta erro de arbitragem na final de Roland Garros: ‘Frustrante’

Zverev foi derrotado por Alcaraz na final do Aberto da França (Foto: AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 09/06/2024 - 21:08 • Paris (França)

O tenista alemão Alexander Zverev, número quatro do mundo, reclamou da arbitragem após sua derrota na final de Roland Garros, neste domingo (9), por 6/2, 5/7, 2/6, 6/1 e 6/2, para Carlos Alcaraz. Uma dupla-falta de Alcaraz no 2/1 com 15/40 foi corrigida pela arbitragem, e o espanhol se recuperou, fechando o game no quinto set do encontro.

- Há diferença se vai a um 3 a 1 ou se fica 2 a 2 no quinto set. É algo decisivo. É frustrante, mas é o que há. Os juízes de cadeira cometem erros, são humanos e está tudo bem. Em uma situação assim, gostaria que não houvessem erros - declarou o alemão.

O alemão disputou a sua segunda final de Grand Slam na carreira, a primeira desde o US Open de 2020, quando perdeu diante do austríaco Dominic Thiem também no quinto set.

Enquanto isso, Alcaraz se tornou o mais jovem a vencer Grands Slams em três superfícies diferentes. Agora, o espanhol irá em busca de fazer o Career Grand Slam, ou seja, vencer todos os Majors em anos diferentes, no Australian Open de 2025.