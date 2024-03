Pupo sofreu uma virada nas oitavas de Bells Beach (Foto: Aaron Hughes/World Surf League)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 10:49 • Vitória (AUS)

A madrugada de sexta-feira (29) para sábado (30) não foi uma das mais animadas para a "Brazilian Storm". Caio Ibelli, Samuel Pupo e Yago Dora, os únicos representantes do Brasil de Bells Beach, em Vitória, na Austrália, foram eliminados. Com a queda dos surfistas, não temos brasileiros na competição. No feminino, Tatiana Weston-Webb ainda se mantém na disputa.

Pupo iniciou a sua bateria muito bem, mas viu a vaga para as quartas de final escapar na última onda de Matthew McGillivary. O cronômetro parou com o brasileiro à frente com 12.44 a 10.23, e o sul-africano precisava de 6.71 para passar. O surfista teve um bom desempenho e alcançou uma onda de 7.77, superando o brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dora também começou na frente em sua bateria. Logo em sua primeira onda, Kade Matson encaixou bem as manobras e largou com 7.67 pontos, enquanto o Yago teve um 6.67 e 3.57 em suas primeiras sete ondas. O norte-americano, que estava em desvantagem, aguardou até uma onda com bom potencial. E ela veio, o surfista escolheu bem e conseguiu um 6.33 na terceira onda para virar o placar: 14.00 a 10.24.

Yago Dora surfando em Bells Beach<br>(Foto: Ed Sloane/World Surf League)

➡️Premiação da WSL: quanto os surfistas ganham de dinheiro em cada etapa?

Já Caio, teve uma queda de ritmo no início de sua prova, mesmo que a bateria tenha se iniciado com poucas emoções, com notas baixas dos surfistas nas primeiras ondas. O indonésio Rio Waida só conseguiu passar dos cinco pontos na sétima onda e encaixou na sequência um 5.83 e 5.33. O brasileiro estava com dificuldades e precisava de 7.96 para virar o duelo, no entanto, na quarta onda, somou 6.03 pontos.

Caio em Bells Beach (Foto: Damien Poullenot/World Surf League)

No feminino, Tati ainda segue na disputa. Na última prova, a brasileira eliminou a sua compatriota Luana Silva.