Fase de grupo da Kings League chega ao fim e define classificados; confira

A noite desta segunda-feira (03) pegou fogo e definiu os rumos da Kings League Brasil. A última rodada da fase de grupos foi marcada por artilharia pesada, viradas emocionantes e atuações de gala, preparando o terreno para o aguardado mata-mata.

O grande destaque da rodada foi a goleada da Loud sobre o Desimpedidos: um placar elástico de 10 a 4. Caio Felipe foi o nome do jogo com três gols, enquanto Caiuby Francisco e Felipe Cassiano também deixaram suas marcas em uma noite inspirada. Pelo Desimpedidos, Cleberson C99, Toguro e Nicollas Nascimento (duas vezes) até tentaram, mas não foi o suficiente para frear o ímpeto da Loud.

Troféu da Kings League Brasil (Foto: Reprodução)

Em outro jogaço de tirar o fôlego, o Nyvelados FC bateu o Fluxo FC por 5 a 4. A partida foi uma trocação franca de golpes. O Fluxo buscou o empate com Jheferson Falcão já nos acréscimos (40'+3), mas Leo Gol, em uma resposta imediata (40'+4), garantiu a vitória suada para o Nyvelados.

A G3X FC, do streamer Gaules, também fez bonito e venceu a Furia FC, de Neymar, por 6 a 4. O próprio Gaules deixou sua marca aos 32 minutos, mas o herói da partida foi Kelvin Oliveira, um dos melhores jogadores do mundo e autor de um hat-trick.

Quem também brilhou individualmente foi Luan Mestre, do Funkbol Clube. O craque marcou impressionantes quatro gols (dois deles de pênalti) na vitória por 6 a 3 sobre o FC Real Elite. Do outro lado, Well Rodrigues também anotou um hat-trick, mas não foi o bastante.

Fechando os confrontos, o Dendele FC superou o Capim FC por 4 a 2, com gols de Paulinho o Loko (Pen.), Gabriel Mendes Alves (duas vezes) e Lucas Hector, no minuto final.

Veja como ficou a fase eliminatória da Kings League

A goleada histórica de 10 a 4 sobre o Desimpedidos na última rodada valeu muito. A Loud SC garantiu a classificação como primeiro do Grupo A e, com isso, avançou diretamente para a semifinal.



Jogo 1 (Vale vaga contra a Loud):

Furia FC (3A) vs. Nyvelados FC (2B)

Jogo 2 (Outro lado da chave):

Dendele FC (3B) vs. G3X FC (2A)

Jogo 3 (Outro lado da chave):

Funkbol Clube (1B) vs. Desimpedidos (4A)

A Loud SC espera na semifinal o vencedor de Furia vs. Nyvelados.

O vencedor de Dendele vs. G3X enfrenta o vencedor de Funkbol vs. Desimpedidos na outra semifinal.