Verstappen na Hungria (Foto: MARTIN DIVISEK / POOL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 21/07/2024 - 13:59 • Budapeste (HUN)

Max Verstappen realmente não ficou nada feliz com as decisões tomadas pela Red Bull ao longo das 70 voltas do GP da Hungria, realizado neste domingo (21). O dono do RB20 #1, que largou em terceiro no Hungaroring, sofreu com a estratégia confusa do time de Milton Keynes e cruzou a linha de chegada na quinta posição, vendo Lando Norris, segundo colocado, diminuir a diferença entre eles na classificação do Mundial de Pilotos.

O neerlandês chegou a pressionar a dupla da McLaren na largada e tentou assumir a primeira posição, mas após um ‘3-wide’ com Norris e Oscar Piastri na curva 1, o tricampeão passou por fora da pista e teve de devolver o segundo posto para o britânico. A partir deste momento, a situação foi ficando cada vez mais complicada para o companheiro de Sergio Pérez, que viu os taurinos tomarem decisões erradas na hora das paradas nos boxes, colocando-o em meio à disputa entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que estavam mais atrás.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Claro que não estou feliz. E logo em um dia que nos faltou ritmo em relação à McLaren. Tomei um undercut. Tive um ritmo bom durante o segundo stint, mas fiquei preso [no tráfego]. Então, mais uma vez, fui deixado na pista e tomei outro undercut — continuou.

— Na posição em que estamos agora, quero que as coisas melhorem. O terceiro lugar teria sido possível hoje, se tivéssemos feito tudo certo — acrescentou Max.

O que chamou muita atenção ao longo da 13ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1 foram as discussões constantes entre Verstappen e o seu engenheiro, Gianpiero Lambiase, pelo rádio, enquanto o atual líder do campeonato questionava a estratégia da esquadra dos energéticos. Vale lembrar que tais decisões são tomadas por Hannah Schmitz, que teve um papel fundamental nos três títulos conquistados pelo neerlandês na categoria.

(Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Em certo momento, após o acidente com Hamilton na primeira curva, quando tentava ultrapassar o #44 na briga pela terceira colocação, Lambiase perdeu a paciência com as reclamações do piloto e chamou a atitude do mesmo de “infantil”. Verstappen, claro, comentou sobre a situação após a prova.

— Não entendo por que não podemos reclamar pelo rádio. Se você não gosta disso, fique em casa —bradou.

Por causa do acidente na volta 63, Max e o piloto da Mercedes foram convocados a comparecer na sala dos comissários para dar explicações.

— Optei por um movimento que era totalmente possível. Não pisei no freio e então fizemos contato, mas ouviremos o que os comissários têm a dizer — finalizou Verstappen.

A Fórmula 1 volta de 26 a 28 de julho, em Spa-Francorchamps, para a disputa do GP da Bélgica.