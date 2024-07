Verstappen prevê F1 competitiva na 2ª metade de 2024: ‘Ótimo para o esporte’

Líder do ranking, Verstappen caminha para o quarto título mundial consecutivo (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 17/07/2024 - 09:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder do Mundial de Pilotos com certa folga na temporada 2024 da Fórmula 1, Max Verstappen reconheceu que a competitividade aumentou nas últimas etapas com os crescimentos das equipes concorrentes, sobretudo McLaren e Mercedes, que conseguiram vencer três das últimas sete corridas da temporada. Para o tricampeão mundial, isso deve continuar na segunda metade da temporada e, para o fã de esporte a motor, é uma excelente notícia.

- Com certeza - disse ele quando perguntado se estava gostando das batalhas acirradas na frente do pelotão.

- Tivemos alguns anos excelentes. É claro que este ano também começou muito competitivo, e agora todos estão se recuperando um pouco. Cada corrida também é uma verdadeira batalha, então é ótimo - afirmou ao site f1i.com.

- Acho que isso vai continuar pelo resto da temporada, então não sabemos o que vai acontecer. E isso é ótimo para o esporte. Em geral, é ótimo ter tantos pilotos fantásticos na F1 e dificultar a vitória - completou Verstappen.

Neste fim de semana, o GP da Hungria dará mais respostas sobre o desempenho do grid, sobretudo nos casos individuais. O mais comentado deles é o do companheiro de Verstappen, Sergio Pérez, que está seriamente ameaçado na Red Bull e pode ser demitido caso não consiga voltar a pontuar em Hungaroring e em Spa-Francorchamps, no próximo fim de semana.

Falando do campeonato, Verstappen lidera com 255 pontos, seguido de Lando Norris, da McLaren, que tem 177 tentos. Charles Leclerc, da Ferrari, fecha o pódio com 150.

- Todos estavam esperando por isso (o campeonato competitivo) também e, definitivamente, é isso que os fãs da F1 querem. Ter isso é ótimo entre tantas equipes diferentes também. Vai ser um ótimo resto de ano - concluiu o #1.

A Fórmula 1 volta à ação neste final de semana com o GP da Hungria entre os dias 19 e 21 de julho no Hungaroring.