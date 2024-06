Verstappen lamenta problema no RB20 (Foto: Mark Thompson / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/06/2024 - 13:08 • Montreal (CAN)

Depois de um primeiro treino livre com direito a granizo em Montreal, Max Verstappen esperava aproveitar os momentos de trégua da chuva durante a segunda sessão de atividades para coletar dados importantes para a Red Bull, de olho no GP do Canadá, que acontece no próximo domingo (9).

No entanto, um problema no sistema de recuperação de energia no carro do neerlandês ligou o sinal de alerta na garagem taurina, e o próprio tricampeão mostrou preocupação em relação às implicações que isso pode acarretar para o restante fim de semana.

Para o fim de semana no circuito Gilles Villeneuve, onde a Fórmula 1 desembarcou neste fim de semana para a nona etapa da temporada 2024, o time de Milton Keynes decidiu fazer algumas mudanças na unidade de potência de ambos os pilotos. Assim como Sergio Pérez, o RB20 de Verstappen foi equipado com novos motores a combustão, MGU-K, bateria e escapamento.

Enquanto tentava completar volta rápida, Max sentiu que algo de errado estava acontecendo com o bólido e alertou a Red Bull, que imediatamente pediu ao neerlandês que se dirigisse aos boxes. Após alguns minutos, jornalistas presentes no circuito confirmaram a informação de que o problema havia sido realmente no ERS. Desta forma, Verstappen teve de abandonar a sessão, encerrando o dia com apenas 14 voltas completadas — dez no TL1 e quatro no TL2.

— Infelizmente, no TL2, não dei muitas voltas. Havia uma suspeita de problema elétrico, então eles me mandaram para os boxes e estão investigando o que aconteceu. Ainda não voltei para a garagem, mas tenho certeza de que logo descobriremos o que é —

— Gostaria de ter completado mais voltas. Alguns pilotos deram mais voltas em pista seca, e algumas outras voltas agora no molhado. Então, definitivamente, não é como eu gostaria que tivesse sido o TL2. Mas acho que é mais importante descobrir o que realmente aconteceu e que tipo de implicações isso terá para este fim de semana ou para o resto do ano — finalizou.