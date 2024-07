Lewis Hamilton revela interesse em comprar equipe de MotoGP

Hamilton se declara à MotoGP (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/07/2024 - 15:34 • Rio de Janeiro

Às vésperas do GP da Inglaterra, palco da próxima etapa da F1, Hamilton foi questionado sobre a possibilidade de comprar uma equipe da MotoGP. Lewis Hamilton falou pela primeira vez sobre um possível interesse na Gresini, equipe satélite da Ducati na MotoGP e atualmente comandada por Nadia Padovani.

Segundo o site The Race, representantes do heptacampeão mundial de Fórmula 1 estiveram em Assen e adiantaram a negociação entre as duas partes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Sempre amei a MotoGP. Estou interessado no crescimento do esporte. Ainda não olhei isso com calma, mas tudo é possível. Estou interessado em ter participações. O Denver Broncos [equipe da NFL] foi o primeiro passo para ser dono de um time. Nos próximos 10 anos, espero, vão existir mais oportunidades

Lewis Hamilton em Mônaco 2024 (Foto: CLAUDIA GRECO / POOL / AFP)

A compra da Gresini pode ser mais um passo de Lewis Hamilton para explorar outros esportes fora da F1. O heptacampeão já foi dono da X44, que disputa a Extreme E. O piloto inglês da Mercedes também é parte de um grupo que comanda o Denver Bronces, time de futebol americano.

➡️ Restam seis: como está o grid da F1 2025 após confirmação de Bearman na Haas

A MotoGP volta a acelerar entre 5 e 7 de julho para o GP da Alemanha, em Sachsenring, 9ª etapa da temporada 2024.