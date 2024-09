Verstappen coloca permanência na F1 em xeque após punição da FIA: ‘Cansativo’

Verstappen conquistou o segundo lugar no GP de Singapura (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 23/09/2024 - 10:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Max Verstappen não está nada satisfeito com a forma que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) está tentando controlar o comportamento dos pilotos. Depois de ser punido pela entidade por utilizar um linguajar visto como inapropriado, o tricampeão deixou muito claro seu descontentamento com a entidade que rege o esporte. Além disso, reforçou que essas regras “bobas” podem o fazer desistir da F1 um pouco mais cedo do que o esperado.

A FIA está fazendo um esforço para os pilotos reduzirem o uso de palavrões durante os fins de semana de corrida de F1, mas a medida não está agradando a todos no paddock. Verstappen foi um dos mais vocais sobre o caso e criticou Mohammed Ben Sulayem, presidente da entidade. O tricampeão, no entanto, acabou sendo punido por causa do linguajar utilizado.

Para mostrar seu descontentamento com a decisão da FIA, Verstappen respondeu às perguntas dos jornalistas de forma monossilábica durante a coletiva de imprensa após a classificação do GP de Singapura, alegando que “corria o risco de ser multado”. Posteriormente, reuniu os jornalistas e deu uma entrevista do lado de fora da sala de coletiva.

Verstappen sempre falou abertamente sobre uma eventual saída da F1 por não se ver fazendo parte do esporte por longos anos. Agora, questionado se o posicionamento da FIA pode influenciar nos planos de aposentadoria, o neerlandês foi direto: “Com certeza”.

— Quero dizer, esse tipo de coisa definitivamente define meu futuro também. Quando você não consegue ser você mesmo, você tem de lidar com esse tipo de coisa boba. Acho que agora, estou em um estágio da minha carreira que não quero lidar com isso o tempo todo. É muito cansativo. Claro que é ótimo ter sucesso e vencer corridas, mas depois que você consegue tudo isso, você quer se divertir também. Todo mundo está indo até o limite. Todo mundo nessa batalha, até mesmo no final do grid —destacou o tricampeão.

— Mas se você tem de lidar com todo esse tipo de coisa boba, para mim, não é uma maneira de continuar no esporte. Não sei o quão a sério eles levarão isso [sair da F1]. Mas, para mim, vai chegar um ponto em que vai ter sido o limite. E veremos como vai ser, mas não tenho dúvidas de que tudo continuará. Não é um problema para a F1 continuar sem mim, mas também não é um problema meu. Então é o que é — finalizou Verstappen.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.