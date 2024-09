Ricciardo chora ao falar sobre futuro na F1 em Singapura: ‘Pode ter acabado’

Ricciardo está em 14º no campeonato (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 22/09/2024 - 13:15 • Marina Bay (SIN)

Com o futuro na Fórmula 1 em xeque após os rumores de que será substituído por Liam Lawson a partir do GP dos Estados Unidos, Daniel Ricciardo não conseguiu segurar a emoção após o GP de Singapura deste domingo (22), que pode ter sido sua última corrida da carreira na principal categoria do automobilismo. O australiano, que tomou a volta mais rápida de Lando Norris no último giro para ajudar a Red Bull, completou a prova na 18ª colocação.

Ao estacionar o carro depois da corrida, Ricciardo inicialmente permaneceu dentro do cockpit e demorou alguns instantes até deixar o monoposto da RB. Ao ser questionado sobre o momento, o piloto chegou a se emocionar e não escondeu que pode estar vivendo os últimos instantes de Fórmula 1.

- Sinto muitas emoções, porque sei que pode ter acabado. Acho que também havia a exaustão da corrida, um fluxo de emoções e sentimentos, além do cansaço. O cockpit é algo que eu me acostumei por muitos anos, queria apenas saborear o momento - desabafou o australiano.

Ao longo do que pode ter sido a última corrida de Ricciardo na Fórmula 1, o australiano terminou uma volta atrás do vencedor Norris, em 18º, com uma estratégia curiosa da RB — que fez o piloto largar de pneus macios, trocou para os médios e voltou aos macios no fim da prova. Ainda houve uma terceira parada, novamente para calçar os macios, com o objetivo de fazer a volta mais rápida.

Ricciardo retornou ao grid da categoria no ano passado, na Hungria, depois da demissão de Nyck de Vries da AlphaTauri. Até então, o australiano ocupava a reserva da Red Bull, mas tinha esperança de conseguir uma vaga no time de Faenza, já que o desempenho do piloto neerlandês vinha muito aquém do esperado.

A troca aconteceu conforme o previsto, e Ricciardo até chegou a conquistar na Cidade do México o melhor resultado da AlphaTauri em 2023, com o sétimo lugar. Porém, vem perdendo no duelo interno contra o companheiro de equipe, Yuki Tsunoda.

Não demorou, portanto, para as especulações sobre a permanência de Daniel na RB surgirem. Para completar, o próprio Helmut Marko, consultor-esportivo da Red Bull, garantiu que Lawson — reserva imediato que impressionou bastante nas cinco corridas disputadas em 2023, quando cobriu a ausência de Ricciardo devido à lesão — estará no grid no ano que vem.

(Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)

Outro indício veio de Ralf Schumacher, comentarista da Sky Sports alemã, ao dizer que a cláusula apontando para a troca dos pilotos já em Austin “estava prevista no contrato de Lawson”. Por fim, Marko garantiu durante o fim de semana da Fórmula 1 em Singapura que a decisão final sobre a vaga de Ricciardo será tomada após a rodada urbana, antes da etapa americana.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.