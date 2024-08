Veja calendário de esportes olímpicos após Jogos de Paris

Os Jogos Paralímpicos de Paris serão realizados no final do mês (Foto: Divulgação)







Publicada em 12/08/2024 - 15:41 • Paris (FRA)

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegaram ao fim neste domingo (11). No entanto, os esportes olímpicos não param nunca. Os próximos meses serão recheados de grandes eventos, com a presença de muitos atletas que brilharam em Paris e já com nomes que podem aparecer neste novo ciclo. Já no final deste mês teremos os Jogos Paralímpicos.

Nos Jogos Paralímpicos, a cerimônia de abertura está marcada para o dia 28 de agosto e o encerramento, para oito de setembro. O evento contará com 22 modalidades com 185 delegações participantes.

Além disso, teremos presença das nossas estrelas olímpicas em outras competições. Ana Patrícia e Duda devem jogar etapas do Circuito Mundial, Bia Souza, pode participar de, ao menos, uma etapa do Circuito de judô, Alison dos Santos pode correr algumas etapas da Diamond League e Rebeca Andrade pode participar do Campeonato Brasileiro, em setembro.

Saiba todos os detalhes dos próximos eventos olímpicos.

AGOSTO

12 a 18 — Masters de Cincinatti (EUA) de tênis

20 a 29 — Etapa de Fiji da WSL

28 a 8 de setembro — Jogos Paralímpicos de Paris

22 — Etapa de Lousanne (Suíça) da Diamond League de atletismo

25 — Etapa da Silésia (Polônia) da Diamond League de atletismo

26 a 8 de setembro — Us Open de tênis

26 a 31 — Mundial sub-20 de atletismo de Lima, Peru

28 a 1 de setembro — Etapa do Canadá do Circuito Mundial de vôlei de praia

30 — Etapa de Roma (Itália) da Diamond League de atletismo

SETEMBRO

1 a 22 — Copa do Mundo feminina sub-20 de futebol

5 - Etapa de Zurique (Suíça) da Diamond League de atletismo

6 a 8 — Grand Slam da Hungria de judô

6 a 14 — Finals do surfe — San Clemente (EUA)

13 e 14 — Etapa de Bruxelas (Bélgica) da Diamond League de atletismo

15 a 22 — Campeonato Brasileiro de ginástica artística — João Pessoa (PB)

22 — Maratona de Berlim

OUTUBRO

6 - Maratona de Chicago

28 a 3 de novembro — WTA Finals

NOVEMBRO

3 — Maratona de Nova York

10 a 17 — ATP Finals

19 a 24 — Finais da Copa Davis

DEZEMBRO

5 a 8 — Finals de vôlei de praia em Doha, no Catar

31 — Corrida de São Silvestre