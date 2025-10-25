3° rodada da Kings League confirma 1° classificado para as quartas

A terceira rodada da Kings League, que aconteceu na última sexta-feira (24), ficou marcada por placares disputados e provocações. O Funkbol venceu sua terceira partida e virou líder absoluto da competição, com nove pontos, após vencerem o Capim FC por 6 a 3 e se classificarem para as quartas. Os jogadores destaque da rodada foram Kelvin Oliveira, Luan Mestre, Tuco , Tota e Léo Gol.

Veja os resultados da 3ª rodada da Kings Cup Brasil

G3X FC 8 x 5 Real Elite FC Funkbol FC 6 x 3 Capim FC Dendele FC 2 x 4 Fluxo FC Loud SC 4 (1) x (3) 1 FURIA FC Desimpedidos EC 3 x 4 Nyvelados FC

3° rodada da Kings League (Foto: Divulgação Kings League)

Como funciona a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, é uma competição de futebol 7 que mistura o esporte tradicional com elementos de entretenimento, resultando em um jogo de ritmo rápido e regras dinâmicas.

O torneio é disputado em grupos, onde cada rodada inclui um "jogo-desafio" entre grupos, e a chave que somar mais vitórias ganha uma vaga extra, com o líder do grupo vencedor avançando diretamente para a semifinal.

As partidas têm 40 minutos, divididos em dois tempos de 20 minutos, e começam com apenas um jogador de cada lado disputando a bola, que cai de uma caixa suspensa. Um jogador entra em campo a cada minuto até que o formato 7 contra 7 seja alcançado. Do minuto 5 ao 17, a partida se torna imprevisível com o uso de cartas secretas e pênaltis de presidente.

Nos minutos finais do primeiro tempo (do minuto 17 ao 20), os gols passam a valer o dobro. No intervalo, o número de jogadores em campo é definido por um dado gigante.

O clímax ocorre do minuto 36 em diante, com o Modo Matchball: se o jogo estiver empatado, todos os gols valem o dobro; se um time estiver vencendo, ele precisa apenas de mais um gol para vencer, e o adversário pode reverter o resultado. Se o empate persistir no tempo regulamentar, a decisão vai para o Shootout, uma disputa individual de pênalti.

O formato também inclui um sistema de retirada gradual de jogadores nos minutos finais, levando o jogo, em teoria, ao formato 1 contra 1 com goleiro.