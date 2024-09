UFC 306: Dvalishvili tira cinturão de O’Malley e Shevchenko recupera título no peso-mosca

Dvalishvili comemorando o cinturão em Las Vegas, Estados Unidos (Foto: Christian Petersen/ AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 08:29 • Las Vegas (EUA)

O UFC 306 entregou o que prometeu, mesmo que tenha visto dois de seus maiores astros caírem nas duas lutas principais da noite deste sábado (14), em Las Vegas, Estados Unidos. Merab Dvalishvili venceu o cinturão do peso-galo masculino e Valentina Shevchenko recuperou seu título no peso-mosca feminino.

Apesar de sua vitória convincente e várias quedas, Dvalishvili mostrou sinais de distração no octógono, o que talvez tenha complicado um triunfo que poderia ter sido mais fácil. O georgiano foi advertido pelo árbitro Herb Dean logo no início por discutir com um dos treinadores de O'Malley e, no final do segundo round, provocou o campeão com beijos no ombro e risadas, permitindo que O'Malley lhe desferisse golpes enquanto o tempo ainda não havia acabado.

No terceiro round, Dvalishvili falhou em manter O'Malley no chão, permitindo ao americano crescer na luta com bons socos e joelhadas que causaram sangramentos e cortes no rosto do georgiano. No quinto e último round, Dvalishvili sofreu com chutes nas costelas e teve que administrar o tempo de forma estratégica, garantindo a vitória com uma queda no final do período. A luta evidenciou a superioridade técnica de Dvalishvili, apesar dos momentos de distração e das dificuldades enfrentadas.

Entre os brasileiros, Diego Lopes (peso-pena) venceu o mexicano Brian Ortega. Norma Dumont (peso-galo) e Ketlen Souza (peso-palha) também estragaram a festa no México, ao vencer Irene Aldana e Yazmin Jauregui.

Confira os resultados completos do evento:

CARD PRINCIPAL:

Merab Dvalishvili venceu Sean O'Malley por decisão unânime (49-46, 48-47, 48-47)

Valentina Shevchenko venceu Alexa Grasso por decisão unânime (triplo 50-45)

Diego Lopes venceu Brian Ortega por decisão unânime (30-26, 30-27, 30-27)

Esteban Ribovics venceu Daniel Zellhuber por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Ronaldo Rodriguez venceu Ode Osbourne por decisão unânime (29-28, 29-27, 29-27)

CARD PRELIMINAR:

Norma Dumont venceu Irene Aldana por decisão unânime (triplo 30-27)

Ignacio Bahamondes venceu Manuel Torres por nocaute aos 4min02s do R1

Ketlen Souza venceu Yazmin Jauregui por finalização técnica aos 3min02s do R1

Joshua Van venceu Édgar Cháirez por decisão unânime (triplo 29-28)

Raul Rosas Jr. venceu Aoriqileng por decisão unânime (triplo 29-28)