UFC 306: Dana White oferece R$ 140 mil para primeira pessoa que encontrar ‘Easter Eggs’

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 14:20 • Las Vegas (EUA)

Dana White, em uma coletiva de imprensa pós-Contender Series, na terça-feira (10), em Las Vegas, nos Estados Unidos, devido ao UFC 306 — conhecido como Noche UFC, foi questionado pelos jornalistas presentes a respeito da produção do evento, e detalhou o que acontecerá.

White informou que irá premiar a primeira pessoa que encontrar todos os Easter Eggs — referência ou algo escondido em uma mídia — relacionados ao show, no card principal, com um valor de 25 mil dólares (cerca de R$ 140 mil).

— Terá filmes, capítulos. Cada capítulo começa antes da próxima luta. Então, o primeiro filme será exibido e terminará no final da luta. Nós chamamos de 'mundos' e a luta acontece dentro deste mundo. O mundo evoluirá enquanto as lutas estiverem acontecendo, mas será muito sutil. Nuvens vão se mover, o fogo vai queimar, os pássaros vão voar, o que quer que esteja acontecendo evoluirá lentamente durante a luta. Também haverá Easter Eggs em cada um desses filmes. Estamos trabalhando nisso, mas o que quero fazer, se alguém puder encontrar todos os Easter Eggs, é dar 25 mil dólares. Meu objetivo com isso é ser indicado ao Oscar, ao Emmy e ao Grammy — disse Dana White.

(Foto: Logan Riely/AFP)

O Noche UFC é uma atração da empresa em homenagem ao Dia da Independência do México, que começou em uma guerra na madrugada de 16 de setembro de 1810 com o padre Miguel Hidalgo y Costilla, e terminou no dia 27 do mesmo mês em 1821.

Conheça o card completo do evento:

Sean O'Malley vs Merab Dvalishvili

Alexa Grasso vs Valentina Shevchenko

Brian Ortega vs Diego Lopes

Daniel Zellhuber vs Esteban Ribovics

Ronaldo Rodríguez vs Ode Osbourne

Irene Aldana vs Norma Dumont

Ignacio Bahamondes vs Manuel Torres

Yazmin Jauregui vs Ketlen 'Esquentadinha'

Édgar Cháirez vs Joshua Van

Raul Rosas Jr. vs Aori Qileng