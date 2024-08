Ronda Rousey afirma que ‘salvou’ o MMA feminino e detona Cris Cyborg

Ronda é campeã dos pesos-galo do Strikeforce e do UFC (Foto: UFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Ronda Rousey, ex-lutadora do UFC, afirmou ao apresentador canadense Chris Van Vliet, na quarta-feira (21), que o MMA feminino só fez sucesso por conta dela. Segundo a estadunidense, ela salvou a modalidade entre as mulheres e se colocou como responsável pela chegada da categoria ao Ultimate.

— As pessoas se esquecem de como aquela situação era frágil e de como eu consegui nos colocar lá de última hora. O Strikeforce era a única organização que realmente mostrava as mulheres, e isso foi por causa de Gina Carano, porque seu pai estava envolvido com a Comissão Atlética de Nevada e conseguiu sancionar lutas para ela e todas essas coisas — disse Ronda.

Além disso, Ronda atacou a brasileira Cris Cyborg, antiga desafeta, com quem ela nunca chegou a lutar. A norte-americana também lembrou que Dana White tinha rejeição a mulheres no UFC e que precisou chamar atenção no octógono.

Ronda Rousey e Cris Cyborg sempre trocaram farpas, mas nunca chegaram a se enfrentar no UFC (Foto: UFC)

— Quando ela (Gina Carano) se foi, Cris Cyborg estava cheia de esteroides até as guelras. Ninguém quer assistir a essa vadia trapaceira. Tudo foi por água abaixo. A divisão estava morrendo. O UFC comprou o Strikeforce e presumiu-se que eles iriam simplesmente absorver todos os talentos masculinos de que gostavam e dobrar toda a organização, porque foi isso que fizeram com o Pride, foi isso que fizeram com o WEC, esse era o modelo de negócios deles. Era uma questão de tempo — completou a lutadora.

Gina foi uma das pioneiras do MMA feminino e fez sucesso na primeira década deste século. Carano perdeu para Cyborg no Strikeforce em 2009. A lutadora anunciou a aposentadoria antes de entrar de vez no mundo dos cinemas e participar de franquias de sucesso, como “Velozes & Furiosos” e “Deadpool”.