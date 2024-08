Treinador campeão da NBA vai ministrar clínica para técnicos no Brasil

Nick Nurse foi campeão da NBA com o Toronto Raptors em 2019 (Foto: AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 27/08/2024 - 16:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Nick Nurse, campeão da NBA com o Toronto Raptors em 2019, vai ministrar uma clínica no Brasil. O evento acontece no sábado (31), a partir das 14h30 (de Brasília), em Campina Grande, na Paraíba e vai contar com várias atrações para técnicos, instrutores, professores e estudantes de Educação Física.

Dentro do NBA Coaches Clinic, Nurse vai realizar uma palestra junto de Daniel Soares, que é diretor de Operações de Basquete da liga na América Latina.

Nurse tem 57 anos e acumula uma vasta carreira não somente por equipes da NBA, mas também por outros emblemas ao redor do mundo. Derby Rams-GBR, Grand View-EUA (Universitário), Birmingham Bullets-GBR, Telindus Oostende-BEL, Manchester Giants-GBR, London Towers-GBR, Brighton Bears-GBR, Iowa Energy-EUA (G League), Rio Grande Valley Vipers-EUA (G League), Toronto Raptors (NBA) e Philadelphia 76ers (NBA) são os times por onde passou. Além disso, Nurse também comandou a Seleção Canadense de basquete entre 2019 e 2023.

Eleito o melhor técnico da liga em 2020, ele chegou ao Sixers ano passado e levou a equipe aos playoffs, mas caiu para o New York Knicks. Agora, com alto investimento, a ideia é incomodar o Boston Celtics na Conferência Leste da liga.

A temporada 2024–25 da NBA começa no dia 22 de outubro. O 76ers entra em quadra no dia 23, diante do Milwaukee Bucks, no Wells Fargo Center, na Filadélfia.