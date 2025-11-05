O sucesso da Kings League, criada por Gerard Piqué, tem inspirado novos formatos para aliar futebol e espetáculo ao redor do mundo. É o caso da Copa Kings Rio, que teve um anúncio misterioso nas redes sociais do projeto. O torneio promete unir o X1, o 2x2 e o Fut 7, com uma premiação de 20 mil reais.

O projeto é idealizado por Ícaro Lopes, ex-jogador profissional com trajetória de destaque no X1, modalidade disputada entre dois jogadores em um campo pequeno. Conforme as postagens, a Copa Kings Rio se define como "um projeto criado para elevar o nível do futebol de comunidade".

Informações como datas e participantes do evento ainda não foram divulgadas.

Cartas secretas da Copa Kings Rio (Foto: Reprodução/ Instagram)

Qual o formato da Copa Kings Rio?

As partidas da Copa Kings Rio serão divididas em dois tempos de 20 minutos. O jogo inicia com a bola caindo do alto no meio do campo, em uma disputa de x1 e goleiros. A partir daí, a cada minuto entra mais um jogador de cada lado, até as equipes estarem completas com sete jogadores.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o jogo é interrompido pela entrada de um dado em campo, lançado por uma catapulta. O número sorteado no dado definirá o número de jogadores que terminará o primeiro tempo em campo.

Após o intervalo, o jogo recomeça com os sete jogadores de cada time em campo. Aos 18 minutos do segundo tempo, caso o jogo não esteja empatado, cada gol passa a valer dois pontos. Caso o jogo esteja empatado, qualquer gol vale a vitória. Se, mesmo assim, persistir o empate ao fim dos 40 minutos, a decisão da vitória vai para shootout.

As disputas contam com elementos como pênalti direto, as punições temporárias de jogadores por 2 a 4 minutos, jogador estrela, além da carta coringa, cujo significado ainda não foi revelado.

