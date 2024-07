Time de ginástica inaugura o prédio do Brasil após abertura da Vila Olímpica de Paris

(Foto: Reprodução / Time Brasil)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 16:09 • Paris (FRA)

Oito dias antes das Olímpiadas, a seleção de ginástica artísica inaugurou o prédio brasileiro na Vila Olímpica de Paris, nesta quinta-feira (18). Medalhistas olímpicos, Rebeca Andrade e Arthur Nory puxam primeira delegação do país no local que receberá, entre atletas e integrantes de comissão técnica, 14 mil pessoas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Serão 82 prédios na Vila Olímpica estão espalhados por 53 hectares (cerca de 330m²). O local foi construído na antiga zona industrial entre as cidades de Saint-Denis, Saint-Ouen e L’Île-Saint-Denis, no subúrbio de Paris.

➡️ Paris 2024 está se consolidando como a edição mais sustentável da história dos Jogos Olímpicos

A Vila está localizada à sete quilômetros ao norte do centro da capital francesa, seguindo as margens do Rio Sena. A delegação brasileira está alojada no prédio 3, que fica no fundo do bairro. A escolha do Time Brasil foi estratégica, pois ficou longe do agito da área internacional da Vila, onde há mais circulação de pessoas. Além disso, o COB mais perto do restaurante, mais perto do setor de transportes e mais perto da saída de Saint Ouen, sem contar a base do Brasil na cidade, no Chateau de St. Ouen.

Sem ar-condicionado nos quartos, o Brasil foi um dos países que reclamaram pela falta do equipamento na Vila Olímpica. O COB chegou a prever o aluguel de 180 climatizadores, mas por conta de ter menos atletas esperados (estimativa era de 330 atletas e vai contar com 277), alugou apenas 130 unidades. O investimento do COB vai ser de 39 mil euros (cerca de R$ 230 mil).

(Foto: Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP)

A falta do ar-condicionado se deve à sustetabilidade, já que o Comitê Organizador dos Jogos projetou a Vila Olímpica para ser um bairro com menor emissão de carbono. A ausência do equipamento faz parte do plano de reduzir consumo de energia e da pegada de CO2.

A Vila Olímpica tem prédios em blocos separados, o que permite a circulação de correntes de vento. O local é ligado à rede de refrigeração urbana, um sistema que bombeia água do rio Sena para tubulações subterrâneas, conseguindo reduzir a temperatura em até 6ºC. Mas muitas delegações acreditam que o mecanismo não vai ser o suficiente para garantir o bem-estar dos atletas, uma vez que as temperaturas no último verão chegaram a ultrapassar os 40ºC. No último verão, 5 mil pessoas morreram na França por causa do calor.