Thiago Wild vira e desafia português na segunda rodada do ATP de Winston-Salem

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 14:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Wild, número 70 do mundo, estreou com vitória, na madrugada desta segunda-feira (19), e se garantiu na segunda fase do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos, jogado no piso duro.

O paranaense derrotou o australiano James Duckworth, 67º colocado, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, após duas horas de duração na quadra 2 do complexo do torneio, que é o último preparatório do brasileiro para o US Open.

Wild teve um mau começo, saiu abaixo 4 a 1, não conseguiu recuperar, mas no segundo set quebrou cedo, fez dois belos games de serviço no fim e empatou o jogo. O terceiro set caminhou franco nas pancadas no fundo e Wild quebrou no nono game. Ele sacou para a vitória em 5 a 4 e fechou no terceiro match-point com belíssimo winner de backhand na paralela.

Wild encara, na segunda rodada, já nesta terça-feira (20), o português Nuno Borges, 39º colocado, que entrou de bye na primeira rodada. Ele o derrotou este ano na primeira rodada do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, por 6/4 e 7/5 e tentará repetir a façanha na busca por vaga nas oitavas de final.