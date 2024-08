João Fonseca e demais brasileiros têm chave no quali do US Open confirmada

João Fonseca é campeão juvenil do US Open (Foto: Sarah Stier / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 18/08/2024 - 16:15 • Nova York (EUA)

Os tenistas brasileiros conheceram seus rivais na chave do qualificatório do US Open, último Grand Slam do ano, que começa nesta segunda-feira (19), em Nova York, nos Estados Unidos. João Fonseca, Felipe Meligeni e Gustavo Heide representam o Brasil no quali.

Fonseca, 167º colocado do mundo que completa 18 anos esta semana, terá o nono favorito na primeira rodada, o eslovaco Lukas Klein, 109º colocado, em duelo inédito no circuito. Caso vença, o brasileiro enfrentará, na segunda rodada, o experiente italiano Andrea Vavassori ou o francês Calvin Hemery. Gregoire Berrere é possível adversário de uma eventual final do quali.

O carioca, campeão do challenger de Lexington, nos EUA, há duas semanas, joga seu segundo quali de Slam. Ele é o atual campeão juvenil do torneio.

Felipe Meligeni, 148º que furou o quali e fez segunda rodada ano passado, encara o francês Antoine Escoffier, 233º colocado, pela primeira vez na carreira. Se avançar, terá pela frente o francês Benjamin Bonzi ou o argentino Nicolas Kicker na segunda rodada e, em eventual final do quali, pode ter o cabeça de chave 2, o alemão Yannick Hanfmann.

Gustavo Heide, 143º, duelará contra o sexto favorito na estreia, o holandês Jesper De Jong, 103º do planeta. Na segunda rodada, pode ter o cazaque Denis Yevseyev ou o equatoriano Alvaro Meza. Na final, tem a possibilidade de encarar o experiente Mikhail Kukushkin, cabeça de chave 19.

O também brasileiro João Menezes está a uma desistência de entrar no quali e pode ser novidade no torneio em cima da hora. Ele já está treinando nas quadras de Flushing Meadows, em Nova York.