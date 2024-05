Thiago Wild sofre lesão e desiste em Lyon

Thiago Wild em ação no ATP 250 de Lyon (Foto: @OpenParc)







22/05/2024 - 12:54 • Lyon (FRA)

O destino de Thiago Wild quando encontra o argentino Tomas Etcheverry, 29º colocado do ranking mundial, não é mesmo bom. O número 1 do Brasil e 58º do mundo abandonou a partida no meio do segundo set, nesta quarta-feira (22), em Lyon, na França.

O brasileiro perdia por 7/5 e 3/0 quando optou por desistir das oitavas de final do ATP 250 contra o cabeça de chave 6. Wild havia pedido atendimento no primeiro set. Ele parou a partida e conseguiu empatar em seu saque no retorno, mas foi quebrado, perdeu cinco games seguidos e não conseguiu seguir na partida.

O brasileiro perde o quarto duelo em cinco jogos contra Etcheverry, a segunda em duas semanas, após a queda na segunda rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália, quando tinha 5 a 1 no segundo set e desperdiçou a vantagem.

Agora, o brasileiro tenta se recuperar para Roland Garros, que começa no domingo (26), onde defende quali mais terceira rodada, com mais de 100 pontos para descartar.