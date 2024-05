Thiago Monteiro (Foto: Internazionali di Italia)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 16:36 • Paris (França)

O Brasil fechou 100% na primeira rodada do qualificatório de Roland Garros, na tarde desta terça-feira (21), com vitórias de Thiago Monteiro e Felipe Meligeni e terá quatro jogadores na segunda fase.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após as vitórias de Gustavo Heide na segunda-feira e Laura Pigossi no começo da tarde desta terça, Monteiro, 84º e sexto favorito, e Meligeni, 136º, também avançaram.

➡️ Tati Weston-Webb revela preparação em busca da medalha olímpica no surfe para o Brasil

O cearense número dois do país derrotou o boliviano Murkel Dellien, 222º, por 6/4 6/1 após 1h23min na quadra Suzanne Lenglen, a segunda principal do torneio. Ele irá enfrentar o francês de 22 anos, Valentin Royer, 200º colocado, no último jogo da quadra 7 nesta quarta-feira, por volta de 12h.

Felipe Meligeni passou pelo bósnio Nemar Fatic, 217º do mundo, por 6/3 e 6/4 após 1h10min e busca vaga na terceira rodada contra o local Thomas Faurel ou o tcheco Zdenek Kolar, 290º, no último jogo da quadra 14, mais ou menos no mesmo horário.

Laura Pigossi derrotou a americana Elvina Kalieva, 206ª colocada, por um duplo 6/1 após 1h19min na quadra 13 do complexo em Paris, na França.

A brasileira teve o jogo interrompido no primeiro game por conta da chuva e na retomada foi dominante. Teve games duros no começo do segundo set, mas deslanchou. Ela buscará vaga na final do quali contra a polonesa Katarzyna Kawa, 180ª colocada, nesta quarta também por volta das 12h. Ano passado, a medalhista olímpica perdeu na final do qualificatório em uma dolorosa derrota após batalha.

Na segunda-feira, Gustavo Heide, 174º, derrotou o eslovaco Lukas Klein, cabeça de chave 12 e 118º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 1/6, 6/3 e 7/6 (10/5) após 2h03min de duração. Esta é sua primeira vitória em uma partida de Grand Slam no profissional. Seu adversário na segunda rodada será o chinês Yunchaokete Bu, 189º colocado. A disputa acontecerá nesta quarta-feira (22), às 6h30.