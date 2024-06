Thiago Wild sofre lesão e desiste das duplas em Roland Garros

Thiago Wild em Roland Garros (Foto: Emmanuel Dunand/AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/06/2024 - 19:27 • Paris (FRA)

Thiago Wild, número 1 do Brasil e 58º do mundo de simples, desistiu da disputa de duplas de Roland Garros onde jogaria a segunda rodada contra os cabeças de chave 2, o australiano Mathew Ebden e o indiano Rohan Bopanna. O brasileiro estava ao lado de Sebastian Baez na dupla.

O paranaense sofreu uma lesão no abdômen e passará por exames para avaliar a gravidade, de acordo com informações do instagram @brasilnotenis.

A previsão do tenista é retornar no qualifying para o ATP 500 de Queen´s, em Londres, ou Halle, na Alemanha. Ele está fora da chave principal dos dois torneios que são fortes. Os torneios começam no sábado, dia 15 de junho.

Em simples, Thiago perdeu para Gael Monfils na primeira rodada em Paris e como defendia quali mais terceira rodada cairá no ranking onde no momento seria o 70º colocado, mas ainda pode descer mais de acordo com os resultados na semana.

