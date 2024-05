Thiago Monteiro segue embalado e vai à 3ª rodada em Roma

Thiago Monteiro em Roma (Foto: Internazionali di Roma)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 13:00 • Roma (ITA)

Segundo melhor tenista do país e 106º do mundo, Thiago Monteiro segue esbanjando confiança. Nesta sexta-feira (10), o brasileiro conseguiu a vaga na terceira rodada no Masters 1000 de Roma, na Itália, torneio no saibro.

O cearense não deu chances ao australiano Jordan Thompson, 35º colocado e cabeça de chave 32, marcando 6/1 6/3 após 1h28min de duração na quadra 1 do Foro Itálico.

Monteiro emplacou sua quarta vitória no torneio — onde passou o quali e venceu suas duas primeiras fases da chave principal. Ele melhora o desempenho do ano passado, onde tinha parado na segunda rodada diante do russo Karen Khachanov. Ele iguala seu melhor desempenho em um torneio deste tipo que só perde em importância para os Grand Slams e vai em busca de vaga inédita em uma oitavas de final contra o noruguês Casper Ruud, sétimo colocado, ou o sérvio Miomir Kecmanovic, 58º.

(Foto: Thomas Coex / AFP)

O jogo

Monteiro foi senhor da partida. Mais acostumado com o saibro e confiante com as condições em Roma, abriu uma quebra e após problemas marcou 4 a 1. O brasileiro seguiu firme nas devoluções e com nova quebra fez 6/1.

No segundo set o jogo ficou parelho somente até o quinto game quando veio a quebra. Monteiro teve duas chances de quebra a seguir, não conseguiu, mas aplicou winners e fechou por 6/3 com nova quebra na quinta oportunidade.

Retorno ao top 100

Depois de dez meses e meio, Thiago Monteiro estará de volta ao top 100 do ranking na próxima tabela a ser divulgada, no dia 20 de maio pela Associação dos Tenistas Profissionais.

Ele vai somando, com o qualifying, 70 pontos, descontando 25 de campanha do ano passado, e indo aos 635 pontos. No momento se coloca como o 91º colocado ao lado do italiano Fabio Fognini e pode subir mais caso vá às oitavas de final no domingo contra Casper Ruud, 7º, ou Miomir Kecmanovic, 58º. Ele somaria mais 50 pontos e poderia entrar entre os 85 melhores do mundo.

A última vez que Monteiro esteve no top 100 foi no começo de julho do ano passado. A vaga fará com que o brasileiro se garanta em Wimbledon e em alguns dos ATPs com listas a serem divulgadas nas próximas semanas. Para Roland Garros, com lista já fechada semanas atrás, ele terá que disputar o qualifying.