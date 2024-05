Após vitória na estreia em Roma, Nadal diz: ‘Tenho que me livrar do medo de me quebrar’

Rafael Nadal em ação em Roma (Foto: Andreas SOLARO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 10:41 • Roma (ITA)

Em entrevista coletiva após seu triunfo na estreia no Masters 1000 de Roma, na Itália, Rafael Nadal confessou que está usando o torneio como um teste, de olho em Roland Garros.

- Sempre tenho desconforto, a questão é se me limitam ou não. Tenho que me livrar desse medo de me quebrar. Depois dessa transição de tempo, tenho que me forçar e me testar. Se eu quebrar, eu quebro. Azar. Esse é o objetivo desta semana - disse.

- A realidade é que jogos como este ajudam o corpo a adaptar-se aos níveis de exigência definidos pelo circuito. Tenho que fazer as coisas. Muito melhor. Acho que sou capaz de jogar muito melhor do que hoje. Me sinto mais perto do nível que quero estar nos treinos, mas depois tenho que colocar isso nos jogos - completou o espanhol.

Rafael Nadal sofreu por 2h53min para derrotar o qualifier belga Zizou Bergs, 108º do ranking, por 4/6, 6/3 e 6/4. O espanhol volta a jogar no sábado (11), contra o polonês Hubert Hurcacz, 9º colocado.