Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/07/2024 - 12:46 • Londres (GBR)

Número dois do país e 86º do mundo, Thiago Monteiro foi eliminado, nesta terça-feira, em sua estreia no torneio de Wimbledon, o Grand Slam da grama e torneio mais tradicional do tênis.

Monteiro caiu diante do australiano Alexei Popyrin, 47º colocado, por 3 sets a 1 com parciais de 6/4 6/7 (10/8) 6/3 6/4 após 2h37min de duração na quadra 9 do All England Club, em Londres.

O cearense perdeu o primeiro set com uma quebra, equilibrou o segundo, vencendo após seis set-points. No terceiro levou uma quebra cedo e passou a sentir um problema na região lombar. O jogo chegou a ser interrompido por duas vezes por conta da chuva, uma no segundo set por uma hora e outra no set final por alguns minutos. Ele levou uma quebra no final do quarto set e acabou caindo.

Monteiro jogou pela sexta vez a chave principal do evento na grama e segue com apenas uma vitória, conquistada em 2017.

Ele agora segue para a disputa de torneios no saibro, onde joga o challenger de Salzburgo, na Áustria, na próxima semana, e depois o ATP 250 de Bastad, na Suécia.