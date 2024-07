Heide vence batalha de 3 horas em Gstaad e ganha a primeira em ATPs

Gustavo Heide, número 178 do mundo, realizou sonho na Suíça (Foto: @meierhansfotografie)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 16/07/2024 - 15:26 • Gstaad (Suíça) e Hamburgo (Alemanha)

Após oito match-points, Gustavo Heide, número 178 do mundo, realizou um sonho nesta terça-feira (16) ao vencer sua primeira partida nível ATP na carreira, no torneio 250 de Gstaad, na Suíça.

O tenista de Ribeirão Preto (SP), que havia passado no qualificatório, derrotou o italiano Stefano Napolitano, 125º colocado, por 7/6 (7/4) 5/7 7/6 (7/3), após 3h11min de batalha no torneio jogado nos alpes suíços.

Heide saiu com quebra abaixo, recuperou-se e venceu a primeira parcial. No segundo, teve quatro match-points no décimo game, mas não conseguiu fechar. No terceiro teve mais três chances na devolução no 6 a 5, mas foi obrigado a jogar o tie-break, e desta vez abriu miniquebra e não desperdiçou. Ele vibrou muito com a façanha.

Esta é a terceira vez dele na chave principal de ATP. Ele havia jogado este ano o Rio Open, caindo na primeira rodada, além de Roland Garros, onde foi até o quinto set contra o favorito Sebastian Baez.

Agora seu próximo desafio, nas oitavas de final, será o francês Ugo Humbert, 15º colocado e segundo favorito ao troféu do torneio.

Wild e Meligeni perdem em Hamburgo

Thiago Wild, número 72 do mundo, e Felipe Meligeni, 144º, foram superados, nesta terça-feira, na primeira rodada do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, evento no saibro com premiação de 1,89 milhão de euros.

Wild chegou a ter chances no primeiro set, mas caiu diante do oitavo favorito, o chinês Zhizhen Zhang, 34º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (8/6) 6/0, após 1h39min de duração na quadra central.

O brasileiro salvou chances de quebra no começo, abriu vantagem de 4 a 2, mas viu Zhang aplicar lindos winners e ir para o ataque. O set foi ao tie-break, com o asiático na frente. Wild recuperou, mas escolhas erradas deram o set ao adversário com uma contra-curta na mão do rival e um erro não forçado.

No segundo set o brasileiro parou fisicamente e o oponente ganhou confiança, abrindo rapidamente 5 a 0 para fechar com um pneu por 6/0 com uma dupla-falta em parcial que durou apenas 28 minutos.

Felipe Meligeni, que havia furado o quali, caiu diante do sérvio Dusan Lajovic, 55º, por 2 sets a 1 com parciais de 6/2 6/7 (7/5) 6/3. Uma quebra no começo do terceiro set dando vantagem de 3 a 0 ao sérvio foi decisiva, e Meligeni não conseguiu mais a recuperação, pressionando o rival apenas em um game de saque.

Wild está a uma vaga do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria, que será disputado na semana que vem, enquanto que Meligeni está no qualificatório de Umag, na Croácia, outro ATP 250.