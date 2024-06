Thiago Braz foi suspenso em maio deste ano (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 15:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Braz, suspenso por doping em maio deste ano, está liberado para tentar a vaga no salto com vara para Paris 2024. A informação foi dada pelo portal “GE”, na quarta-feira (26). Segundo o site, a autorização veio por uma liminar concedida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que permite a participação do brasileiro no Troféu Brasil de Atletismo.

O evento está sendo realizado entre os dias 27 a 30 de junho, em São Paulo. Na competição, Braz terá que alcançar o índice olímpico de 5.82 m para se classificar para os Jogos.

ENTENDA O CASO

Thiago estava suspenso provisoriamente desde o dia 28 de julho de 2023 após ter sido pego no antidoping com a substância ostarina, utilizada para o aumento da massa muscular. A Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) entendeu que o brasileiro violou as Regras Antidoping.

O atleta alegou que ingeriu a substância a partir de suplementos contaminados. Em nota, a AIU informou que pediu uma suspensão de quatro anos e estava considerando entrar com um recurso para conseguir o aumento da pena. A instituição entendeu que Thiago “foi imprudente e agiu com intenção indireta”.

Thiago é um dos principais destaques do salto com vara mundial há anos. Depois de vencer o ouro olímpico em casa, o brasileiro foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio e prata no Mundial de Atletismo Indoor de Belgrado, em 2022.