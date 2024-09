Tenista de 14 anos faz história e se torna a brasileira mais jovem no ranking mundial

(Foto: Luiz Candido/CBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 17:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Nauhayni Silva, a Naná, vai ser a brasileira mais jovem da história a entrar no ranking mundial de tênis para mulheres, a WTA. Com 14 anos, seis meses e dez dias, a tenista vive rodeada de raquetes desde o berço e hoje em dia é uma das grandes promessas do Brasil no esporte.

Carinhosamente conhecida como Naná, a tenista começou no esporte aos dois anos de idade, pela influência do pai, Paulinho Silva. Desde cedo, ele colocava raquetes no berço de Nauhaymi. A família vem de origem humilde, de uma comunidade da Zona Sul de São Paulo, pai e filha treinavam como era possível, usando as paredes de casa.

Tempos depois, pai e filha evoluíram e, mesmo sem acesso às quadras, um espaço livre com gramado ou mesmo o asfalto já eram suficientes para treinar. A rede podia ser substituída por uma fita amarrada em duas árvores. Em situações mais adversas, até um pé de chinelo servia para demarcar os limites da partida.

Mesmo com toda dificuldade, Nauhany não desistiu do tênis, embarcou na aventura do esporte e acabou conquistando vitórias relevantes. Paulinho, que era treinador da filha, buscou profissionais para ajudar na evolução da filha.

(Foto: Marcello Zambrana/DGW)

Os principais resultados de Nauhayni Silva são os títulos Roland Garros Junior Series 2024, em São Paulo, furar o qualifying do ITF W35 de Leme, e conquistou sua terceira pontuação em torneios profissionais. Antes, Naná chegou a vencer as partidas de estreia no W50 e no W35 de São Paulo. O que credenciou a brasileira no ranking da WTA.