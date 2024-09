Thiago Monteiro e João Fonseca perdem, e Brasil cai diante da Itália na Copa Davis

Thiago Monteiro na Copa Davis (Foto: Green Filmes/CBT)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 11/09/2024 - 16:49 • Bolonha (ITA)

O Brasil estreou com derrota nas finais da Copa Davis pelo Grupo A. Jogando em Bolonha, no piso duro e coberto, a equipe perdeu por 2 a 0 para a Itália, donos da casa e atuais campeões desfalcados de Lorenzo Musetti e Jannik Sinner.

Após a derrota por 6/1 7/6 (7/5) de João Fonseca para Matteo Berrettini, ex-top 5 e atual 43º, em sua estreia, Thiago Monteiro, 76º, lutou muito. O brasileiro foi buscar um segundo set perdido diante de , Matteo Arnaldi, mas caiu nos detalhes por 2 sets a 1 com parciais de 7/5 6/7 (7/4) 7/6 (7/5) após 3h39min de duração.

O Brasil ainda luta por um importate ponto na dupla que pode ser decisivo na fase de grupos que classifica os dois melhores países para a eliminatória final de novembro, em Málaga, na Espanha. Rafael Matos e Marcelo Melo enfrentam Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

A equipe nacional terá que vencer confrontos diante da Holanda, nesta quinta-feira a partir das 10h, e da Bélgica no sábado, no mesmo horário.

O jogo

O duelo começou bastante equilibrado com saques confirmados e sem chances para as devoluções. Monteiro sacou em 5/6 pressionado, salvou um set-point com winner de forehand, mas a seguir deu dupla-falta e um erro bobo no forehand perdendo a parcial com quebra.

Na segunda parcial, Thiago teve uma oportunidade, mas não aproveitou e Arnaldi conseguiu aproveitar a chance com belo backhand. Ele abriu 5 a 2 e sacou para a vitória em 5 a 3, mas cometeu erros e permitiu o empate. Após games lutados, Monteiro levou ao tie-break, abriu 6 a 1 e na quarta chance fechou a parcial por 7/6 (7/4).

No terceiro set os saques prevaleceram, mas com games longos e chances para os dois lados. Monteiro teve uma confirmnação super importante no sétimo game salvando vários break-points. Ele viboru bastante. Depois esteve duas vezes a dois pontos da vitória no 5 a 4 e 6 a 5, mas Arnaldi foi mais eficiente. No tie-break, o forehand do brasileiro falhou no começo, Arnaldi abriu 3 a 0, Monteiro foi buscar com 4 a 4, mas cometeu mais erros no forehand e ficou 6 a 4 abaixo. Ele fez milagre no primeiro match-point, mas no segundo em seu saque sucumbiu.