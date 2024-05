Tênis: Zverev é cirúrgico, frustra Jarry e é bicampeão em Roma

Zverev é campeão mais uma vez em Roma (Foto: Andreas SOLARO / AFP))







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 14:24 • Roma (Itália)

Alexander Zverev, número cinco do mundo, conquistou, neste domingo (19), o título do Masters 1000 de Roma, na Itália, evento sobre o piso de saibro. O alemão foi cirúrgico e frustrou as esperanças do chileno Nicolas Jarry, 24º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 7/5 após 1h41min de duração.

A conquista é a sexta de Masters 1000 em onze finais para Zverev e a segunda no Foro Itálico, primeira desde 2017. Ele ergue seu primeiro Masters desde agosto de 2021 em Cincinnati e o 22º na carreira, primeiro troféu na temporada. O torneio teve a premiação de 9 milhões de euros (R$ 48 milhões).

Jarry foi o primeiro chileno na final de um torneio deste porte desde Fernando Gonzalez em 2007 e amarga o vice-campeonato, mas terá salto no ranking sendo o 17º a partir desta segunda-feira.

Zverev foi curúrgico na partida. Sacou muito bem perdendo seu primeiro ponto no primeiro serviço só após mais de uma hora de jogo. Conquistou duas quebras nos momentos decisivos, uma no décimo game do primeiro e outra no 12º e último game da segunda etapa.

