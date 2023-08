O Rio de Janeiro hoje é destaque no cenário brasileiro do tênis, do beach tennis e do tênis em cadeira de rodas. O trabalho realizado pela Tênis RJ, que acaba de completar 5 anos de história, tem alcançado resultados expressivos a nível nacional. Para celebrar essa importante data, a associação promoverá, neste sábado (05), uma festa na qual reunirá os seus filiados e os principais representantes das modalidades no Estado.