No mesmo período, atletas amadores disputam o FMT1000, distribuindo 1000 pontos no ranking de Beach Tennis da Federação Mineira de Tênis nas categorias Dupla Masculina e Feminina A, B, C e D, veteranos das 40+, 50+, juvenis do Sub-14 e Sub-18. Nas categorias de Duplas Mistas haverá as tradicionais A, B, C e D e as inéditas categorias Mistas Sub 14, sub 18, 40+ e 50+.