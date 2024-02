Os brasileiros falaram depois das conquistas. Pucinelli destacou as dificuldades por causa de cãibras sentidas no final da partida. "Foi um jogo bem duro, bem intenso. Eu joguei muito bem, consegui dominar o tempo inteiro e isso me exigiu uma intensidade alta. Pra mim uma baita experiência, conseguir fazer isso por duas horas. Senti um pouco der cãibras ali no finalzinho, também um pouco de tensão, fechar um jogo, atuando em casa", disse Pucinelli, que repete o ano de 2022 quando foi à final do quali do Rio Open.