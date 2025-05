Tênis de mesa: Relembre momentos em que Hugo Calderano fez história

Maior nome do tênis de mesa das Américas, Hugo Calderano vem empilhando conquistas históricas na temporada 2025. Após conquistar o título inédito da Copa do Mundo, em abril, ele garantiu a primeira medalha no Mundial da modalidade ao chegar pela primeira vez à semifinal da competição. O Lance! listou alguns feitos importantes realizados pelo atleta.

➡️Saiba a diferença entre Mundial e Copa do Mundo de tênis de mesa

Melhor resultado em Olimpíadas

Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio, Hugo Calderano chegou às oitavas de final, igualando o que era até então o melhor resultado do país, feito realizado por Hugo Hoyama, 20 anos antes, em Atlanta. De 2016 em diante, Calderano apenas melhorou a própria marca, indo cada vez mais longe nos Jogos Olímpicos: em Tóquio, chegou às quartas de final e, três anos depois, em Paris, foi semifinalista.

Melhor posição no ranking

Hugo Calderano ingressou no top 10 do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) em 2018, aos 22 anos, e não saiu de lá desde então. Atualmente, ele é o terceiro melhor do mundo, com 4575 pontos, melhor posição que já ocupou na carreira. Atrás apenas dos chineses Lin Shidong e Wang Chuqin, ele é o único atleta de fora da Ásia que figura entre os cinco melhores mesatenistas do planeta.

Título inédito da Copa do Mundo

Em abril deste ano, Calderano desbancou Lin Shidong, líder do ranking mundial, e conquistou seu primeiro título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. A conquista não foi histórica apenas para o esporte brasileiro, já que Hugo se tornou o primeiro atleta de fora da Ásia e Europa a realizar este feito.

O título em Macau gerou tanta repercussão internacional que até 'provocou' a renúncia do então presidente da Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA) do cargo. A entidade sofreu muita pressão, já que pela primeira vez em 23 anos um estrangeiro foi campeão em território chinês. Na ocasião, Liu Guoliang deixou o cargo e foi substituído por Wang Liqin, atual presidente.

Hugo Calderano conquistou título inédito da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ ITTF)

Bruna Takahashi também faz temporada de destaque

Eliminada nas oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa, Bruna Takahashi se tornou a primeira mulher brasileira a chegar tão longe na competição. Bicampeã da Copa Pan-Americana em 2025, ela também alcançou neste ano a melhor posição da carreira no ranking mundial, figurando em 16º lugar.