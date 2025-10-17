Técnico sérvio assume missão com nova equipe do NBB

Imagina sair de seu país natal, aos 66 anos, para se mudar para o outro lado do mundo e treinar uma nova equipe de basquete, você conseguiria? Foi exatamente isso que o sérvio Slobodan Nikolic fez ao assumir o comando do Rio Claro Basquete nesta temporada do NBB. O Lance! conversou com o técnico, que se mostra entusiasmado com a nova jornada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Nikolic foi escolido pelo Rio Claro devido sua vasta experiencia no basquete internacional, que pode trazer uma visão diferente para a jovem equipe, mas que também terá muito o que aprender sobre o estilo brasileiro de jogar.

- É a minha primeira vez no Brasil, cheguei há 10 dias. Antes de vir eu só tinha ouvido falar do basquete brasileiro, mas quando cheguei aqui vi um time muito bom e jovem. Eu sou um treinador muito experiente e eu tenho certeza de que vou ajudá-los. Agora eu tenho dois treinadores assistentes, o Leo e o Mateus, que me ajudam na tradução das instruçoes, mas está funcionando. Todos os treinadores serbianos querem trabalhar em pequenos detalhes. O Leo entende isso e eu espero que nós tenhamos uma boa relação - afirmou o treinador.

continua após a publicidade

Quando questionado sobre sua scoisas favoritas no Brasil, até o momento, o sérvio foi breve e disse que ainda não tem uma comida favorita, mas que acha todas lindas e que tem muito mais dias quentes que em seu país natal.

Nikolic jogou como armador, passando a maior parte de sua carreira em seu país natal e chegou a jogar no tradicional Estrela Vermelha (Crvena Zvezda), onde atuou de 1975 a 1987. Como treinador, conquistou títulos na República Tcheca com o Opava e na Bulgária com o Lukoil Academic. Ele também passou por clubes da Sérvia, Rússia e Romênia.

continua após a publicidade

Rio Claro anuncia chegada de <strong>Slobodan Nikolic</strong> (Foto: Reprodução Instagram)

História do Rio Claro no NBB

O Rio Claro Basquete já teve quatro participações no NBB. A estreia se deu na temporada 2014/2015, com a equipe terminando em 15º lugar, com oito vitórias em 30 jogos. Sua melhor campanha foi na temporada seguinte (2015/2016), quando chegou às quartas de final, sendo eliminado pelo campeão Flamengo.

Após uma pausa, o clube retornou em 2021/2022, caindo nas oitavas de final para o Paulistano. Sua última participação, em 2022/2023, resultou no 15º lugar entre 17 clubes, com apenas sete vitórias em 32 partidas.

Apesar dos resultados recentes, o Rio Claro é bicampeão do NBB, em 1992 e 1995. O clube também venceu a Liga Ouro, em 2014, é pentacampeão Paulista (1987, 1991, 1993, 1994 e 1995) e detém os títulos de um Sul-Americano e de um Pan, ambos conquistados em 1995.

O Rio Claro volta a disputar o NBB após dois anos fora das quadras por problemas financeiros. O grupo fintech Conta Simples vai investir R$ 1,2 milhão no time, que, sob o comando do novo técnico sérvio, se reforçou com a contratação dos americanos Stanley Scott e Demarco Owens (ambos com passagem pelo basquete argentino), além do brasileiro Carlos Júnior.