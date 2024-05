Técnico de Popó Freitas dispara sobre Vitor Belfort: ‘Já acabou a novela’

Popó é tetracampeão mundial de boxe (Foto: Ricardo Franzen / Divulgação FMS)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 20:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Ulysses Pereira, principal treinador de Popó, falou sobre a novela envolvendo o tetracampeão mundial de boxe e Vitor Belfort, ex-lutador de MMA e campeão do UFC. Os dois trocaram farpas durante semanas surgiram rumores sobre uma possível luta entre eles. No entanto, se depender de Ulysses, a história está terminada.

- Se depender de mim, eu acredito que, como Popó falou para mim na última vez que o vi, já acabou a novela. Para mim, não luta. Porque o Vitor quer fazer as coisas da forma dele - disse, o treinador.

As conversas sobre um possível combate entre Popó e Belfort começaram em março deste ano. De lá para cá, as provocações entre os dois ex-lutadores tomou conta das redes sociais. A luta chegou a ser anunciada, inclusive, mas sem data marcada. No entanto, uma série de empecilhos fizeram com que o ex-boxeador recuasse nas negociações.

Ulysses Pereira (à direita) é o principal treinador de Popó Freitas (Foto: Reprodução / Instagram)

A luta entre Acelino "Popó" Freitas e Vitor Belfort seria uma espécie de exibição - tipo evento que ganhou notoriedade recentemente justamente com Popó. O tetracampeão mundial de boxe enfrentou diversas personalidades de fora do mundo do esporte - dentre eles, Kleber Bambam e Whindersson Nunes.