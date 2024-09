Tatiana Weston-Webb brilha, supera australiana e avança no WSL Finals

Tatiana Weston-Webb em ação na Califórnia (Foto: Tony Heff / WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 12:36 • Lower Trestles (EUA)

A brasileira Tatiana Weston-Webb iniciou com vitória a trajetória no WSL Finals, a decisão da Liga Mundial de Surfe, realizada em Lower Trestles, na Califórnia (EUA), nesta sexta-feira (6). A atleta superou a australiana Molly Picklum por 12.74 a 9.40 e se classificou para a próxima fase, na qual enfrentará a costa-riquenha Brisa Hennessy.

Tati, de 28 anos, se classificou para as finais como quinta colocada do ranking mundial na temporada e, por isso, precisa vencer as quatro melhores do ano para conquistar o título mundial. Portanto, caso supere Hennessy, ainda terá pela frente as americanas Caroline Marks, atual campeã, e Caitlin Simmers, líder da WSL em 2024.

🏄‍♀️ Como foi a bateria entre Tati e Picklum?

A bateria começou intensa, mas com superioridade de Tatiana Weston-Webb desde o princípio. Com duas rasgadas na primeira onda, conseguiu um 5.00 contra 4.50 de Picklum. Depois, a brasileira ainda executou duas boas ondas, com 6.17 e 6.57. A australiana, por sua vez, não conseguiu passar dos 5.00 nenhuma vez. Tati conseguiu aproveitar mesmo as ondas que não pareciam tão promissoras, enquanto a adversária errou em tomadas de decisão.

📆 Programação para o WSL Finals feminino

Tatiana Weston-Webb x Brisa Henessy - 13h20 (de Brasília)

Vencedora x Caroline Marks - 14h40 (de Brasília)

Vencedora x Caitlin Simmers (final) - 16h05 (de Brasília)