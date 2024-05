Swiatek salva match-point e vira batalha de 3h contra Osaka em Roland Garros

Swiatek vibra em Roland Garros (Foto: Bertrand GUAY / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 29/05/2024 - 17:13 • Paris (FRA)

Em um verdadeiro jogaço na quadra central Philippe Chatrier nesta quarta-feira (29), Iga Swiatek, número 1 do mundo, escapou por um triz da derrota contra a ex-líder do ranking, Naomi Osaka, e se garantiu na terceira rodada do torneio de tênis de Roland Garros.

A polonesa derrotou a asiática dona de quatro títulos de Grand Slam por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (7/1) 1/6 7/5 após batalha de 2h57min de duração em jogo disputado com o teto fechado por conta da chuva.

Swiatek perdia por 5 a 2 no terceiro set, teve match-point contra, mas foi buscar o triunfo que é seu 14º seguido no circuito e no saibro onde vem de títulos nos WTAs 1000 de Roma e Madri. Iga é tida como franca favorita no torneio que conquistou três vezes em 2020, 2022 e 2023. Osaka não tem um bom histórico no Aberto da França e fez talvez sua melhor partida na superfície lenta.

COMO FOI O JOGO?🎾

Swiatek começou na frente com quebra, mas Osaka igualou em 4 a 4 e colocou fogo na partida. A líder foi mais eficiente no tie-break e venceu nos detalhes por 7/6 (7/1). No segundo set a asiática seguiu martelando enquanto que Iga caiu de produção.

Ela quebrou duas vezes para fechar por 6/1. O duelo se baseou na potência e Osaka seguiu comandando para marcar 4 a 1 com belos pontos das duas. O nono game foi nervoso. Osaka errou bolas bobas, permitiu a chance de quebra, mas salvou com winner, teve o match-point nas mãos, mas Iga devolveu bem, conseguiu a quebra e o jogo ficou dramático.

(Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

A polonesa confirmou um game super apertado e na sequência teve chances de quebrar a asiática conseguindo com muita disputa e em uma dupla-falta da japonesa. Swiatek sacou muito bem e finalizou a grande partida.

Ela enfrenta enfrenta a croata Jana Fett ou a tcheca Marie Bouzkova na terceira rodada. Este duelo foi adiado por conta do mau tempo.