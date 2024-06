Swiatek comemora conquista após trajetória ‘surreal’ em Roland Garros: ‘Significa muito’

Swiatek conversa com a imprensa após vitória em Roland Garros (Foto: Sébastien DUPUY / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 08/06/2024 - 20:38 • Paris (FRA)

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, comemorou a conquista do tetracampeonato de Roland Garros, neste sábado (8), após o triunfo sobre a italiana Jasmine Paolini, 15ª colocada. A tenista esteve a um ponto da derrota na segunda rodada contra a japonesa Naomi Osaka e, depois disso, passeou com uma série de pneus, ou seja, placar de 6 a 0.

- Significa muito, o torneio foi surreal desde o início com aquela segunda rodada. A partir daí consegui melhorar meu jogo a cada partida. Estou feliz por ter ido em frente e por ter conseguido lidar com tudo isso. Considerando que durante as finais costuma haver muita pressão, foi uma boa partida no início, então talvez não tenha sido perfeita, mas o nível tem sido bastante elevado. Não foi tão fácil como o placar indica - afirmou a tenista, que agora soma 21 vitórias seguidas no torneio vencido em 2020, 2022, 2023 e 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agora, o foco da polonesa se voltará para Wimbledon, torneio no qual nunca foi campeã.

- Tive algumas ideias como fazer a pré-temporada na grama para aprender a jogar na superfície. Os resultados do ano passado foram bons, sinto que a cada ano me adapto mais facilmente à superfície. É um grande desafio. Se eu perdesse mais cedo aqui em Roland Garros, talvez eu pudesse jogar mais duas semanas na grama e ser uma jogadora melhor nessa superfície. Se eu tiver que escolher, adoro jogar no saibro - comentou.